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Общество

Россиянам предложили взять ипотеку на вторичное жилье в разрушенном Бахмуте

00:07 21.03.2025

Государственная организация «Дом.РФ» опубликовала перечень городов, на которые планируется распространить действие программы льготной ипотеки для семей, сообщает РБК.

В списке населенных пунктов, в которых можно будет взять кредит на покупку вторичного жилья по сниженной ставке, оказались практически полностью разрушенный Бахмут, контролируемые Украиной Херсон, Краматорск и Славянск, а также город Попасная, который российские власти ранее не захотели восстанавливать.

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РБК уточняет, что в перечень включили населенные пункты, в которых, по данным государства, на начало 2025 года строилось не более двух домов. Всего в списке 901 городов, квартиры в них можно будет купить под ставку в 6 процентов годовых.

Вторичное жилье по новой программе можно приобрести с 1 апреля 2025 года. Получить льготную ипотеку смогут семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей не старше семи лет, не менее двух несовершеннолетних детей в городе с населением до 50 тысяч человек. Приобрести жилье в рамках программы можно будет только один раз. Дом, в котором семья планирует купить «вторичную» квартиру, должен быть не старше 20 лет и не иметь статуса аварийного. Жилье запретят покупать у «взаимозависимых лиц».

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Опрошенные РБК эксперты заявили, что программа будет пользоваться спросом, но приведет к ограниченному росту цен на жилье. По их оценкам, в городах-участниках программы нет большого количества домов, соответствующих критериям «возраста», доля таких построек не превышает 10-15 процентов.

Ранее «Ведомости» сообщали, что объем нового строительства у российских застройщиков снизился более чем на 20 процентов за первые месяцы 2025 года. Среди причин — уменьшение интереса к недвижимости, отмена льготных условий по ипотеке и рост процентных ставок по кредитам. Застройщики переносят сроки реализации своих проектов, чтобы дождаться более благоприятных условий.

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