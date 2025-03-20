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Общество

В российском городе вместе со снегом растаял асфальт

12:43 20.03.2025

В Новосибирске асфальт растаял вместе со снегом, из-за чего автомобили начали уходить под землю. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia. На данный момент известно как минимум о двух машинах, которые провалились вместе с асфальтом. 

Инцидент произошел на Стартовой улице Ленинского района. Под землю ушли два боковых колеса автомобиля марки Haval, водителя в это время в салоне не было. Как уточняет региональное издание НГС, в этом районе проводились работы по протягиванию кабелей. Вероятно, за ночь земля оттаяла и ослабла, не выдержав вес машины. 

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Похожий случай произошел днем ранее в том же районе города, но уже с другим автомобилем. На этот раз автомобиль такси провалился в глубокую яму на проезжей части. Очевидцы предположили, что огромная яма на асфальте появилась с приходом теплой погоды, ни о каких ремонтных работах в районе не сообщалось. 

Ямы на дорогах с приходом весны стали уже традиционной проблемой для Новосибирска. В прошлом году местные жители тоже жаловались на состояние дорог: многие водители пробивали колеса из-за глубоких ям в различных районах города. Кроме того, из-за таяния снега с приходом весны целые улицы Новосибирска уходили под воду. 

Житель Новосибирска в интервью изданию «ФедералПресс» пожаловался на качество укладки нового дорожного покрытия. По его словам, в городе ремонтируют дороги, но в приличном состоянии они сохраняются недолго — порядка двух-трех месяцев. При этом, как отчитались в мэрии, в прошлом году на ямочный ремонт выделили 2,3 миллиарда рублей. 

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