Тиктокеры романтизируют СДВГ

Ролики в социальной сети TikTok создают у людей неправильное представление о симптомах и последствиях СДВГ, сообщает The Times со ссылкой на данные исследования ученых из Канады и мнения других представителей академической среды.

Инфлюенсеры часто представляют СДВГ в качестве «милого расстройства», рассказывая о нем в юмористическом и самоироничном контексте. Также тиктокеры регулярно относят к симптомам расстройства «нормальный» повседневный опыт. Из-за этого люди видят все больше такого контента в ленте и начинают ложно диагностировать СДВГ и у себя.

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Психологи изучили 100 самых популярных роликов о СДВГ и обнаружили, что минимум половина из них содержала отличающуюся от медицинских рекомендаций информацию. Тиктокеры пытаются включить в симптомы болезни беспорядок в спальне, постоянную потерю ключей или прокрастинацию на работе. Все эти вещи встречаются и у людей без СДВГ.

Однако, когда человек видит много контента с подобными утверждениями, он начинает подозревать наличие болезни и у себя. Журналисты отмечают, что соцсети уже обвиняли в резком росте числа диагнозов СДВГ после пандемии — их общее число выросло почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года.

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При этом видео об СДВГ, как заявляет The Times, пользуются огромной популярностью — лучшая сотня собрала почти полмиллиарда просмотров. В ходе исследования ученые опросили почти три тысячи респондентов и выяснили, что потребляющие большое количество TikTok роликов о СДВГ переоценивают его распространенность примерно в десять раз.

Команда исследователей посоветовала молодым людям сначала подумать, могли ли их рассеянные действия появиться из-за стресса, тревоги или когнитивной перегруженности, а уже затем заниматься диагностированием СДВГ. Пресс-служба TikTok заявила, что уже предпринимает меры по борьбе с медицинской дезинформацией.