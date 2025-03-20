EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Тиктокеры романтизируют СДВГ

00:55 20.03.2025

Ролики в социальной сети TikTok создают у людей неправильное представление о симптомах и последствиях СДВГ, сообщает The Times со ссылкой на данные исследования ученых из Канады и мнения других представителей академической среды.

Инфлюенсеры часто представляют СДВГ в качестве «милого расстройства», рассказывая о нем в юмористическом и самоироничном контексте. Также тиктокеры регулярно относят к симптомам расстройства «нормальный» повседневный опыт. Из-за этого люди видят все больше такого контента в ленте и начинают ложно диагностировать СДВГ и у себя.

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
Общество15 минут чтения

Психологи изучили 100 самых популярных роликов о СДВГ и обнаружили, что минимум половина из них содержала отличающуюся от медицинских рекомендаций информацию. Тиктокеры пытаются включить в симптомы болезни беспорядок в спальне, постоянную потерю ключей или прокрастинацию на работе. Все эти вещи встречаются и у людей без СДВГ.

Однако, когда человек видит много контента с подобными утверждениями, он начинает подозревать наличие болезни и у себя. Журналисты отмечают, что соцсети уже обвиняли в резком росте числа диагнозов СДВГ после пандемии — их общее число выросло почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года.

Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ
Мир9 минут чтения

При этом видео об СДВГ, как заявляет The Times, пользуются огромной популярностью — лучшая сотня собрала почти полмиллиарда просмотров. В ходе исследования ученые опросили почти три тысячи респондентов и выяснили, что потребляющие большое количество TikTok роликов о СДВГ переоценивают его распространенность примерно в десять раз.

Команда исследователей посоветовала молодым людям сначала подумать, могли ли их рассеянные действия появиться из-за стресса, тревоги или когнитивной перегруженности, а уже затем заниматься диагностированием СДВГ. Пресс-служба TikTok заявила, что уже предпринимает меры по борьбе с медицинской дезинформацией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования