Путин потребовал от украинцев на оккупированных территориях сдать тесты на ВИЧ

Иностранцев и людей без гражданства, находящихся на территориях Украины под контролем России, обяжут пройти медицинское освидетельствование. Им придется передать в органы власти документы о своем ВИЧ-статусе. Такой указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый указ регулирует статус всех иностранцев (то есть тех, у кого нет российского гражданства) в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Такие правила давно действуют в России: все иностранцы должны сдавать тест на ВИЧ, чтобы легально оставаться на ее территории. Тем, у кого он оказывается положительным, могут отказать в разрешении на временное пребывание в стране.

Новые правила будут распространяться на тех лиц без российского гражданства, кто въехал на эти территории не по работе и остался более чем на 90 дней. Также под эти требования попадают те иностранцы, кто остается в этих регионах на легальных основаниях, но не прошел медосвидетельствование.

Согласно указу, для дальнейшего пребывания в этих областях потребуется сдать тесты на «наличие или отсутствие факта» употребления наркотиков или психотропных веществ без рецепта врача. Кроме того, человек должен доказать, что он не болеет инфекционными заболеваниями, «представляющих опасность для окружающих». Отдельно следует предоставить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Медосвидетельствование нужно будет пройти до 10 июня 2025 года включительно. Все справки и медицинские результаты нужно будет принести в территориальный орган МВД.

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Указ также предписывает уехать гражданам Украины, которые без легальных оснований живут в России (в тексте документа отдельно не упоминаются так называемые новые регионы). Те украинцы, у кого нет «оснований для пребывания в стране», должны уехать до 10 сентября 2025 года включительно.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в реестре «контролируемых лиц» находятся около 685 тысяч иностранцев. По его словам, главная цель реестра — ограничить въезд в страну нелегалов. Соответствующий реестр заработал с 5 февраля как одна из мер по ужесточению миграционного законодательства.

