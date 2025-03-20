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Общество

Россиянке пришлось удалить матку после отказа врачей делать кесарево

18:50 20.03.2025

Акушеры отказались делать кесарево сечение жительнице Ханты-Мансийска и заставили ее рожать самостоятельно. В итоге после родов она потеряла три литра крови и была вынуждена согласиться на удаление матки. Об этом изданию «7х7» рассказал муж пострадавшей Макар Печников. 

Печникову определили в Окружную клиническую больницу в Ханты-Мансийске. Акушерка Юлия Хисматова знала, что женщине следует делать только кесарево сечение, но проигнорировала эти показания, сказав «здоровая баба — родишь сама». У Печниковой с рождения нет одной почки, а во время беременности она весила 44 килограмма при росте 163 сантиметра. 

В родильном отделении Елене чувствовала себя нехорошо, но врачи все равно настаивали на естественных родах. Ей не разрешали связаться с мужем, объясняя это тем, что в операционных запрещено пользоваться телефоном. Кроме того, ей семь часов не давали воды. Женщина вспоминала, что она кричала от боли, а персонал больницы говорил ей «заткнуться» и подшучивал фразой «Надо было думать перед тем, как ноги раздвигать». 

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Муж Елены говорил, что его супруга потеряла 3,3 литра крови в первые 15 минут родов. Она потеряла сознание, и врачам пришлось приводить ее в чувство уколом адреналина. Как только женщина пришла в себя, ее поставили перед фактом — ей надо дать согласие на удаление матки, иначе она умрет. «Она в полуобморочном состоянии подписала согласие», — рассказал Макар Печников. 

Департамент здравоохранения ХМАО провел проверку больницы после жалобы Печниковых, однако выявил нарушения лишь в ведении документов. Так, врачи не указали в медкарте Елены, что у нее больные почки, она курила во время беременности и что у женщины есть риск выкидыша. 

В феврале 2025 года Следственный комитет все же возбудил уголовное дело по статье о халатности. Пока что следствие проводит судмедэкспертизу, поэтому в деле нет никаких фигурантов. Как уточняет «7х7», акушерка и руководство больницы все еще продолжают работать. 

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