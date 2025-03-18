Вышла полностью написанная ИИ газета

Редакция итальянской газеты Il Foglio заявила о выпуске издания, полностью написанного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian со ссылкой на слова редактора Il Foglio. ИИ-версия газеты будет выходить каждый день на протяжении месяца.
Редактор Il Foglio Клаудио Сераса рассказал журналистам, что первый выпуск состоит из четырех страниц — все тексты, заголовки и цитаты сгенерированы ИИ. Газета уже доступна в интернете и продается в киосках. Сераса отметил, что журналисты лишь задают вопросы ИИ в процессе подготовки номера к выпуску.
Сюжеты подготовленного ИИ выпуска посвящены политике. В одном из них ИИ порассуждал о «20 нарушенных обещаниях», которые ранее давал Владимир Путин. В другом — описывается «парадокс итальянских трампистов», которые закрывают глаза на то, что их кумир «ведет себя, как деспот банановой республики».
На последней странице содержатся вопросы и ответы, также полностью созданные ИИ. Один из таких вопросов касается возможной замены человека новыми технологиями. Искусственный интеллект ответил, что об этом пока рано говорить: «ИИ — это отличная инновация, но он еще не знает, как заказать кофе, не ошибаясь с сахаром».
По словам журналистов, выпуск ИИ-издания — часть эксперимента редакции. Они планируют изучить влияние новых технологий на жизнь и работу журналистов и всех людей. В течение месяца Il Foglio будет «испытательным полигоном», на котором журналисты будут изучать возможности ИИ в качестве возможной технологии для работы журналиста.