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Общество

Противорадиационное укрытие в Москве использовали как сауну

19:29 18.03.2025

67% бомбоубежищ и противорадиационных укрытий в России непригодны к использованию, многие полностью или частично разрушены, а уцелевшие нуждаются в капитальном ремонте, сообщила «Верстка». У госучреждений нет денег содержать бомбоубежища, а некоторые помещения давно переоборудованы — например, в одном из московских противорадиационных укрытий открыли сауну, узнало издание.

Полный список адресов и точное количество защитных сооружений всех трех видов — убежищ, противорадиационных укрытий и простых укрытий — отсутствуют в прямом доступе, сообщила «Верстка». Самые свежие открытые данные есть в отчете Счетной палаты от 2016 года, где упомянуты около 16 тысяч защитных сооружений.

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Почти все они строились в советское время и сейчас находятся на балансе госучреждений и частных организаций. МЧС не отвечает за состояние убежищ и укрытий, ответственность лежит на владельцах объектов — заводах, школах, театрах, больницах, пишет «Верстка». Владельцы или арендаторы обязаны ремонтировать убежища, менять воздушные фильтры, пополнять запасы еды, воды и медикаментов, сослалось издание на действующие законы.

Закон разрешает зарабатывать на бомбоубежищах, но они должны быть готовы в любой момент стать местом укрытия на время чрезвычайной ситуации. В помещении нельзя делать перепланировку и отделку из сгораемых материалов, штукатурить стены и нарушать герметичность дверей. Владелец или арендатор обязаны следить, чтобы убежище отапливалось и регулярно проветривалось, чтобы в нем стояли резервуары с питьевой водой, пишет «Верстка».

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Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину московская прокуратура обнаружила в противорадиационном укрытии у метро «Автозаводская» сауну, узнала «Верстка». Предприниматель Илья Горбунов в 2010 году получил помещение от Росимущества «под ответственное хранение и в безвозмездное пользование». На сайте сауны говорится, что она сделана «в стиле корабельного трюма», с бассейном, двумя спальнями, караоке, бильярдом, столом для пинг-понга и вай-фаем.

В апреле 2024 года мировой судья оштрафовал Горбунова и его компанию «Парус» на пять и 50 тысяч рублей соответственно. Сейчас забронировать сауну невозможно, указанные на сайте телефоны отключены, на «Яндекс. Картах» «Верстка» нашла отметку, что сауна больше не работает.

Наказание, которое получил Горбунов, — минимально предусмотренное административной статьей «Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны». Максимальное наказание по этой статье — 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических. Подобные дела рассматривают мировые судьи, многие из которых ограничиваются предупреждениями, сообщила «Верстка».

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