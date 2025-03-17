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Общество

СМИ назвали зарплаты охранников Путина

15:21 17.03.2025

Сотрудники Службы безопасности президента, которые охраняют Владимира Путина, зарабатывают в среднем от 180 тысяч до 226 тысяч рублей в месяц, выяснил центр «Досье». Расследователи центра заявили, что установили личности 33 охранников Путина и изучили данные налоговой. Средний возраст телохранителей составляет 36 лет, а усы, борода, татуировки и пирсинг являются препятствием для приема на работу в службу безопасности, пишет «Досье».

Десять лет назад один из телохранителей Путина зарабатывал 56 тысяч рублей в месяц, а в 2018 году трое других сотрудников — по 80 тысяч рублей, сослался «Досье» на данные налоговой. Сейчас охранники Путина получают в среднем больше, чем остальные сотрудники Федеральной службы охраны, подразделением которой является Служба безопасности президента, рассказали расследователи.

Чаще всего телохранители носят короткую стрижку, важным требованием при приеме на работу в президентскую охрану назван высокий рост. «Сотрудник должен видеть сверху вниз все», — объяснил начальник спецназа Службы безопасности Александр Думский.

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«Досье» приводит слова офицера из фильма «Наша служба», который снимался в 2021 году к 30-летию образования ведомства и отсутствует в открытом доступе. Расследователи сообщили, что получили доступ к расшифровке 11 интервью героев фильма, «от телохранителей до садовников» резиденции Ново-Огарево.

«Досье» идентифицировал 33 телохранителя Путина, которые в 2024 году сопровождали его в поездках и чьи фотографии пресс-служба Кремля публиковала без указания имен. Опознать личности охранников удалось благодаря сервисам для поиска по лицам и личным соцсетям, зарегистрированным на личные мобильные телефоны. Один офицер завел анонимный аккаунт, но выложил фото своих погон, к которым был прикреплен листок бумаги со званием и настоящей фамилией, рассказали расследователи.

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Большинство из опознанных телохранителей Путина не являются москвичами. 14 человек — родом из регионов, 10 — из небольших городов Подмосковья, сообщили авторы расследования. Чаще всего они проходили учебу в Академии ФСО, однако есть выходцы из других спецслужб. Помимо телохранителей, в ФСО служат повара президентских резиденций, — их учат стрелять и они проверяют любую еду на президентском столе, даже рыбу, которую поймал сам Путин, пишет «Досье».

В апреле 2023 года «Досье» публиковал интервью с капитаном ФСО Глебом Каракуловым, который рассказывал, что до своего отъезда из России зарабатывал около 82 тысяч рублей в месяц. По его словам, с командировочными и оплачиваемыми переработками зарплата могла доходить до 100 тысяч рублей.

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