СМИ: власти планируют шпионить за россиянами с помощью мобильного приложения

Минцифры разместило техническое задание на создание новой платформы, официальная цель разработки которой состоит в борьбе с мошенничеством, сообщает проект «Система» со ссылкой на опубликованный проект.
Одна из задач платформы — анализ поведения людей в интернете с помощью искусственного интеллекта. Установить ее планируют на оборудовании операторов сетей мобильной связи и на смартфонах. Официальная цель — блокирование звонков и сообщений от мошенников. Опрошенные «Системой» эксперты заявили, что государство создает шпионскую программу, которая может использоваться и в других целях.
Они отметили, что приложение будет анализировать всю активность на телефоне, например, «состояние запуска» и активность мессенджеров и банковских приложений. Эксперты также посчитали, что разработка такой платформы позволит властям эффективнее бороться с блокировками приложений, доступ к которым россияне получают через VPN. Новинка, по их мнению, сможет определять любое приложение как «шпионское», что сделает невозможным его дальнейшее использование.
Также «Система» утверждает, что платформа Минцифры сможет составлять досье на мошенников и на их жертв. По мнению авторов расследования, причиной для заведения досье может стать случайный контакт с мошенником или наличие данных о человеке в базах утечек данных. Запрашивать такие досье смогут МВД, Следственный комитет и прокуратура. В них будут содержаться персональные данные о человеке, это, по мнению «Системы», может облегчить задачу получения информации о потенциальных жертвах для самих мошенников.
Техническое задание размещено на платформе «Госзакупки» в феврале 2025 года, тендер будет проведен до июля этого же года. В характеристиках будущей платформы содержится требование о ее способности обрабатывать до 360 миллионов звонков ежедневно. «Система» не сообщает срок, в который Минцифры планирует ввести ее в эксплуатацию.