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Общество

СМИ: власти планируют шпионить за россиянами с помощью мобильного приложения

22:44 17.03.2025

Минцифры разместило техническое задание на создание новой платформы, официальная цель разработки которой состоит в борьбе с мошенничеством, сообщает проект «Система» со ссылкой на опубликованный проект.

Одна из задач платформы — анализ поведения людей в интернете с помощью искусственного интеллекта. Установить ее планируют на оборудовании операторов сетей мобильной связи и на смартфонах. Официальная цель — блокирование звонков и сообщений от мошенников. Опрошенные «Системой» эксперты заявили, что государство создает шпионскую программу, которая может использоваться и в других целях.

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Они отметили, что приложение будет анализировать всю активность на телефоне, например, «состояние запуска» и активность мессенджеров и банковских приложений. Эксперты также посчитали, что разработка такой платформы позволит властям эффективнее бороться с блокировками приложений, доступ к которым россияне получают через VPN. Новинка, по их мнению, сможет определять любое приложение как «шпионское», что сделает невозможным его дальнейшее использование.

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Также «Система» утверждает, что платформа Минцифры сможет составлять досье на мошенников и на их жертв. По мнению авторов расследования, причиной для заведения досье может стать случайный контакт с мошенником или наличие данных о человеке в базах утечек данных. Запрашивать такие досье смогут МВД, Следственный комитет и прокуратура. В них будут содержаться персональные данные о человеке, это, по мнению «Системы», может облегчить задачу получения информации о потенциальных жертвах для самих мошенников.

Техническое задание размещено на платформе «Госзакупки» в феврале 2025 года, тендер будет проведен до июля этого же года. В характеристиках будущей платформы содержится требование о ее способности обрабатывать до 360 миллионов звонков ежедневно. «Система» не сообщает срок, в который Минцифры планирует ввести ее в эксплуатацию.

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