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Политика

СМИ: США вышли из расследующей вторжение в Украину международной группы

11:00 17.03.2025

Министерство юстиции США «без лишнего шума» уведомило европейских чиновников, что Вашингтон выходит из международной группы, созданной для расследования действий лидеров стран, ответственных за вторжение в Украину, включая Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. 

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа объяснила причины выходы из состава группа необходимостью перераспределить ресурсы. Ожидается, что официально о решении объявят сегодня, 17 марта, в электронном письме членам головной организации — Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). 

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Группа, о которой пишет газета, это Международный центр по расследованию преступлений против Украины (ICPA) в Гааге, который начал работу в 2023 году. Отмечается, что группа была создана с целью привлечь руководство России и ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за преступления, классифицируемые как агрессия по международному праву и договорам, которые нарушают суверенитет других стран и не связаны с самообороной.

Решение покинуть группу стало последним свидетельством того, что администрация Трампа отказывается от привлечения Владимира Путина к ответственности за преступления против украинцев, пишет NYT. По данным газеты, Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой: они направили в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы со следователями из Украины, Балтии и Румынии. 

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По данным The New York Times, Администрация Трампа также сокращает деятельность Группы по привлечению к ответственности за военные преступления, основанной в 2022 году бывшим генеральным прокурором США Мерриком Б. Гарлендом. Группа в составе опытных прокуроров должна была координировать работу Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, «ответственных за зверства, совершенные после полномасштабного вторжения три года назад», пишет газета.

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