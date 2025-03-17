Силовики ищут подмененного в роддоме ребенка

В Якутии региональное управление Следственного комитета сообщило о начале проверки, поводом для которой стало сообщение о возможной подмене младенца в роддоме 16 лет назад. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства

«В эфире программы федерального канала женщина заявила, что 16 лет она родила здорового младенца в одном из роддомов Якутска, однако акушер заменила новорожденного на другого ребенка с патологиями, несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении. В СК уточнили, что в связи с этим следователями проводится проверка по статьям о похищении человека (ст.126 УК) и подмене ребенка (ст. 153 УК)

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Как утверждает пропагандистский телеканал РЕН, историю про подмененного младенца в его эфире рассказала некая Дарья Лузина. По ее словам, 16 лет назад она родила ребенка в небольшом поселке Хандыга в 400 километрах от Якутска. Женщина утверждает, что до родов врачи сделали ей УЗИ и сказали, что родится мальчик. Однако после родов женщине отдали девочку со множественными пороками развития.

Лузина рассказала, что ознакомиться с соответствующими медицинскими документами ей удалось лишь несколько лет спустя. При этом, по ее словам, в медицинской истории не хватало важных страниц, но в то же время были исправления, явно сделанные позже оригинальных записей.

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В начале февраля стало известно о похищении новорожденного младенца в Узбекистане. Как сообщалось, женщина притворилась медработником, проникла в здание роддома и выкрала ребенка. Местным силовикам удалось задержать похитительницу в тот же день, ребенок оказался с ней, его вернули матери.