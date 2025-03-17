Ученые используют фекалии для спасения животных от вымирания

Ученые запустили проект под названием «зоопарк фекалий». Его финансирует природоохранная организация Revive & Restore, которая ранее участвовала в успешном эксперименте по клонированию признанного вымершим лесного хорька. Теперь исследователи изучают возможность использования навоза для сбора и сохранения генетического разнообразия животных, передает The Guardian.
По данным издания, идея исследования заключается в том, что фекалии животных не только богаты непереваренной пищей, бактериями и желчью, но также содержат клетки существа, которое их отложило, отделяющиеся от слизистой оболочки кишечника. Ученые утверждают, что эти клетки некоторое время остаются живыми. Им удалось их выделить из мышиных и слоновий фекалий. В будущем ученые надеются использовать эти клетки для повышения генетического разнообразия внутри популяций, тем самым увеличивая шансы видов на выживание.
По словам ученых, если клетки из фекалий удастся культивировать, это даст возможность выращивать из них животных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, а также редактировать их гены в лабораторных условиях, чтобы сделать тот или иной вид более устойчивым к болезням.
При этом исследователи отмечают, что взятие клеток из фекалий является неинвазивным и для него не требуется отлов животных. Это также повышает возможность сбора клеток у животных из диких популяций, которых сложно поймать.
«Это вопрос о том, как мы можем массово собирать живые клетки как можно большего числа видов, чтобы сохранить разнообразие, которое мы теряем с ужасающей скоростью», — сказала доктор Рианнон Болтон, исследователь проекта из Честерского зоопарка, благотворительной организации, которая сотрудничает с проектом.
В то же время исследователи отмечают, что они могут столкнуться с некоторыми трудностями. К примеру, им придется работать с большим количеством фекалий, а также отделить живые клетки от бактериальной среды. Кроме того, на данный момент у ученых нет понимания репродуктивной физиологии многих животных. Это означает, что ученые, по крайней мере на начальном этапе, вероятнее всего, сосредоточатся на хорошо изученных видах животных.