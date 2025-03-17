Ученые используют фекалии для спасения животных от вымирания

Ученые запустили проект под названием «зоопарк фекалий». Его финансирует природоохранная организация Revive & Restore, которая ранее участвовала в успешном эксперименте по клонированию признанного вымершим лесного хорька. Теперь исследователи изучают возможность использования навоза для сбора и сохранения генетического разнообразия животных, передает The Guardian.

По данным издания, идея исследования заключается в том, что фекалии животных не только богаты непереваренной пищей, бактериями и желчью, но также содержат клетки существа, которое их отложило, отделяющиеся от слизистой оболочки кишечника. Ученые утверждают, что эти клетки некоторое время остаются живыми. Им удалось их выделить из мышиных и слоновий фекалий. В будущем ученые надеются использовать эти клетки для повышения генетического разнообразия внутри популяций, тем самым увеличивая шансы видов на выживание.

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По словам ученых, если клетки из фекалий удастся культивировать, это даст возможность выращивать из них животных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, а также редактировать их гены в лабораторных условиях, чтобы сделать тот или иной вид более устойчивым к болезням.

При этом исследователи отмечают, что взятие клеток из фекалий является неинвазивным и для него не требуется отлов животных. Это также повышает возможность сбора клеток у животных из диких популяций, которых сложно поймать.

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«Это вопрос о том, как мы можем массово собирать живые клетки как можно большего числа видов, чтобы сохранить разнообразие, которое мы теряем с ужасающей скоростью», — сказала доктор Рианнон Болтон, исследователь проекта из Честерского зоопарка, благотворительной организации, которая сотрудничает с проектом.

В то же время исследователи отмечают, что они могут столкнуться с некоторыми трудностями. К примеру, им придется работать с большим количеством фекалий, а также отделить живые клетки от бактериальной среды. Кроме того, на данный момент у ученых нет понимания репродуктивной физиологии многих животных. Это означает, что ученые, по крайней мере на начальном этапе, вероятнее всего, сосредоточатся на хорошо изученных видах животных.