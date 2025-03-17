СМИ: дочь Пескова тайно вышла замуж

Старшая дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, Елизавета летом прошлого года вышла замуж за петербуржца Даниила Ромашова, который за несколько дней до свадьбы развелся со своей предыдущей супругой, дочерью миллиардера и основателя сети по продаже автозапчастей «ЕвроАвто» Игоря Комолова. Об этом сообщает «Верстка».

Как пишет издание, о замужстве Елизаветы Песковой СМИ сообщали со ссылкой на источники еще в 2021 году, однако до лета прошлого года она не состояла в браке. Через четыре месяца после свадьбы у пары родился ребенок. «Верстка» отмечает, что Елизавета взяла фамилию мужа, а с периодом ее беременности совпадает период отсутствия активности в ее соцсетях. Последний раз на публичных мероприятиях она появлялась в июле 2023 года.

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По данным «Верстки», в 2019 году Даниил Ромашов стал совладельцем ООО «НБК-Строительство», получив 35% компании. Остальная доля принадлежит Андрею Скоблову, сыну экс-начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Издание отмечает, что в 2014 году он стал муниципальным депутатом от «Единой России», а в последние годы Скоблов входит в окружение губернатора Петербурга Александра Беглова. В частности, в 2022 году он сопровождал Беглова на шествии «бессмертного полка» и ездил с ним в оккупированный Мариуполь.

Ромашов, в свою очередь, регулярно сопровождает во время различных поездок Скоблова. Еще до того, как они стали совладельцами одной компании, Ромашов и Скоблов вместе проводили досуг. Кроме того, Ромашов учился в одной школе со своей бывшей супругой и состоял с ней в отношениях как минимум с 2016 года. При этом ее сестра является женой Скоблова.

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«Верстка» отмечает, что после начала войны в Украине дочь Пескова опубликовала пост с хэштегом #нетвойне, однако вскоре его удалила. В 2022 году она попала в санкционные списки Евросоюза и США. Ей также принадлежит 30% компании Centrum Moscow, которая занимается организацией выставок и по итогам 2022 года увеличила свою выручку в 70 раз.