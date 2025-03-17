Депутат посоветовал женщинам чаще носить миниюбки для повышения рождаемости

Депутат гордумы Тарусы и член партии ЛДПР Евгений Руденко опубликовал на своей странице во «Вконтакте» пост с призывом к местным жительницам чаще носить миниюбки ради повышения рождаемости.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал депутат. В комментариях к посту он добавил, что в 1970-х годах женщины часто носили миниюбки, а браки были более крепкими.

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В ответ пользователи соцсети порекомендовали депутатам «ходить без брюк и нижнего белья для скорости повышения этой самой демографии». Также они поинтересовались, от лица каких именно депутатов обращается к жителям Руденко и кто еще поддерживает его идею.

«Ну да, сейчас все наденем мини, а потом увеличим статистику изнасилований и абортов. “Она же сама спровоцировала”, любите говорить потом в таких случаях», — пишут в комментариях. Руденко, в свою очередь, поспорил с подписчиками и заявил, что «от скромности» девушки реже выходят замуж и что «только геям не нравятся девушки в миниюбках».

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Ранее в Нижнем Новгороде местные власти предложили ограничить продажу алкоголя шестью и одиннадцатью часами в день в будни и выходные соответственно ради повышения рождаемости. Тогда губернатор назвал «алкоголизацию» одним из самых больших «вызовов для долголетия и рождаемости».

Кроме того, в конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин обвинил советскую Коммунистическую партию в распаде СССР, что, по его мнению, стало причиной нынешних демографических проблем. По его словам, в 1990-е рождаемость упала «до уровня Великой Отечественной войны».