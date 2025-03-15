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Общество

Прокуратура унесла из московского книжного «Надзирать и наказывать» и Ханну Арендт

00:58 15.03.2025

В Москве сотрудники прокуратуры 13 марта пришли в книжный магазин «Фаланстер». Об этом сообщил журналист, поэт и публицист Иван Давыдов в своем телеграм-канале. 

О причинах визита прокуратуры ничего неизвестно. Давыдов предположил, что на книжный могли написать донос.

«В каналах профессиональных любителей карающего начальства пишут: “Нарушений столько, что без последствий не обойдется”. Ну и разворачивают травлю Бори Куприянова, создателя и директора магазина, моего доброго друга», — отметил Давыдов. 

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По его данным, прокуроры не обнаружили в «Фаланстере» «ничего запрещенного», но забрали под расписку книгу «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, а также работы немецко-американского философа Ханны Арендт, немецкого философа Вальтера Беньямина и американской писательницы Сьюзен Зонтаг.

«Фуко им точно будет полезно почитать. Это все не значит, конечно, что обойдется без последствий. Помним, где живем и что за это бывает», — добавил Давыдов.

«Фаланстер» открылся в Москве в 2002 году. С тех пор он несколько раз менял свое расположение. Его соучредителем стал Борис Куприянов, публицист программный директор Международного московского открытого книжного фестиваля, член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction.

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В феврале этого года после доносов в магазине отменили презентацию книги Кирилла Медведева «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный». В 2016 году прокуратура тоже приходила в «Фаланстер» и, по словам Сергея Митрохина, искала там оружие и экстремистскую литературу, называя магазин «провокационным».

В книге «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко представлена современная теория общества, в которой автор размышляет об индивидуальном насилии и насилии со стороны государства.

«Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля», — говорится в аннотации книги.

Ханна Арендт известна своей борьбой с фашизмом. Она стала основоположницей теории тоталитаризма и популяризатором идей Вальтера Беньямина — философа, теоретика культуры и переводчика. В своих дневниках о визите в Москву он описал «грязь, дощатые хибарки, длинные обозы, груженные сырьем, скотину, которую гонят на бойню, плохонькие трактиры».

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