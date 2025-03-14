Школьница год ходила с кнопкой в легких из-за страха рассказать о ней родителям

В Воронеже 14-летняя девочка, чье имя не называется, год прожила с канцелярской кнопкой в легких, так как побоялась рассказать родителям, что случайно вдохнула ее. Об этом сообщает местный телеканал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
Несколько дней назад родители привезли 14-летнюю девочку в приемное отделение ОДКБ №2. Школьницу беспокоили длительный кашель, который не поддавался лечению. Кроме того, у ребенка была одышка во время нагрузок, также она жаловалась на «нехватку воздуха».
Канцелярскую кнопку в легких удалось обнаружить благодаря рентгену. Сама девочка, как сообщает канал, рассказала, что она могла вдохнуть кнопку примерно год назад, но не решилась признаться родителям.
В итоге врачи выявили у школьницы симптомы дыхательной недостаточности I степени, а затем ей провели бронхоскопию и извлекли кнопку. «Удаление данного инородного тела было не рядовым, в виду массивного воспалительного процесса, из-за его длительного нахождения в бронхиальном дереве. С техническими трудностями, с третьей попытки кнопка была удалена, бронхиальное дерево санировано», — рассказал подробности операции заведующий эндоскопическим отделением больницы Александр Климов.
Пока школьница все еще находится под наблюдением врачей, но уже готовится к выписке.
Ранее, как отмечает издание, врачи Воронежской областной детской клинической больницы №2 извлекли проглоченные инородные тела сразу у двух детей. Так, из левого главного бронха одного вытащили тыквенную семечку, а у второго нашли деталь от конструктора в правом нижнедолевом бронхе.