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Общество

Участникам войны могут начать бесплатно раздавать землю по всей России

08:03 12.03.2025

Владимир Путин поручил проработать возможность распространения программы дальневосточного гектара на всю Россию за исключением Московской и Петербургской агломераций. С соответствующим предложением к нему обратился полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев, пишет РБК, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

«Президент дал прямое поручение Минэкономразвитию проработать инициативу», — сказал изданию один из них. Получение поручения от Путина также подтвердили в пресс-службе Минэкономразвития, пообещав подготовить свои предложения в установленный срок.

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«Предлагаем распространить программу “Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике” на всю территорию Российской Федерации для участников специальной военной операции и членов их семей. Это позволит использовать уже отработанные в упомянутых регионах механизмы быстрого и бесплатного предоставления земли на всей территории России, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — предложил Трутнев в письме Путину.

При этом он отметил, что спрос на земельные участки по программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» ежегодно растет. По словам вице-премьера, получатели земельных участков используют для строительства домов, сельского хозяйства, а также запуска туристических проектов. Трутнев убежден, что распространение действия программы почти на всю территорию России может стать инструментом поддержки участников войны в Украине. При этом Трутнев отметил, что соответствующего федерального закона до сих пор нет.

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Программа дальневосточного гектара начала действовать в России в 2016 году. В ее рамках любой желающий может получить земельный участок на Дальнем Востоке площадью до одного гектара. В 2021 году те, кто уже получил и освоил гектар по этой программе, получили право оформить на себя второй. Изначально программа работала в Еврейской автономной области, Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях, Якутии, Амурской и Магаданской областях, Камчатке и Чукотке. В 2020 году действие программы распространили также на Бурятию и Забайкалье, а в 2021 году — на Арктику.

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