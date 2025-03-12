У Сатурна нашли более ста новых спутников

Астрономы обнаружили 128 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Теперь у планеты есть в общей сложности 274 луны — это почти вдвое больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, за открытием стоит та же команда ученых, которая в 2023 году обнаружила у Сатурна еще 62 спутника с помощью телескопа Canada France Hawaii. По словам ведущего исследователя Эдварда Эштона из Тайваньского института астрономии и астрофизики, Юпитер, который ранее считался планетой с наибольшим числом спутников, вряд ли сможет «догнать» Сатурн в этом показателе.

Я бежал с войны с помощью ChatGPT Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции Общество 12 минут чтения

The Guardian отмечает, что Международный астрономический союз официально признал луны на этой неделе. Сейчас им присвоены цифровые и буквенные обозначения, однако со временем им дадут названия, основанные на именах галльских, норвежских и канадских инуитских богов.

Спутники были идентифицированы с помощью специальной техники, при которой астрономы получают последовательные изображения, прослеживающие путь луны, и объединяют их, чтобы сделать спутник достаточно ярким для обнаружения. Все 128 новых спутников являются «нерегулярными» — так называют луны, движение которых отличается от стандартных правил: например, их орбита может быть более вытянутой, или спутник движется по ней в обратном направлении.

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики Криминал 11 минут чтения

Эштон отметил, что растущее число спутников подчеркивает потенциальные будущие разногласия по поводу того, что на самом деле можно считать луной. Он также добавил, что его команда, вероятно, добилась максимума, исследуя спутники Сатурна, Урана и Нептуна.

Как пишет The Guardian, более пристальное наблюдение за спутниками может дать ученым представление о ранней Солнечной системе. Обнаруженные луны собраны в группы, что позволяет предположить, что это остатки более крупных объектов, которые столкнулись между собой и разломились на части в течение последних ста миллионов лет.