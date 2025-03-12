Россиянка отсудила у бывшего ухажера компенсацию за преследования 

Жительница Екатеринбурга подала в суд на бывшего ухажера из-за преследований с его стороны и отсудила у него компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города.

Согласно судебным документам, в 2020 году екатеринбурженка состояла в отношениях с молодым человеком. После того, как они расстались, мужчина стал преследовать ее, звонить, присылать SMS-сообщения, оставлять письма в почтовом ящике и писать любовные признания на двери ее квартиры, в подъезде и на асфальте возле дома.

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В своем иске женщина указала, что не раз обращалась за помощью в полицию, однако ничего не изменилось. По ее словам, из-за преследований со стороны бывшего ухажера у нее случился стресс, началась бессонница, тревога за собственную жизнь и жизнь близких людей, а также развилось чувства стыда перед соседями, коллегами и друзьями. Женщина утверждает, что в какой-то момент была вынуждена переехать и сменить номер телефона, однако спустя полгода мужчина ее выследил и продолжил вмешиваться в ее личную жизнь.

На суде мужчина отрицал обвинения в преследовании и заявлял, что «пересекается с ней случайно». При этом свое частое нахождение рядом с домом и местом работы женщины он объяснил «переживаниями за ее безопасность и желанием возобновить романтические отношения».

В суде по итогу был доказан факт преследования и вмешательства в личную жизнь пострадавшей. Мужчину обязали выплатить ей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

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В декабре 2024 года суд в Нижнем Новгороде освободил от наказания бывшего полицейского Романа Лонскова, обвиняемого в грабеже. Он более четырех лет преследовал свою бывшую коллегу за отказ с ним встречаться, нападал на нее и прокалывал шины ее автомобиля. Мужчина также обмазывал ее двери фекалиями, разбивал машину кирпичом, публиковал объявления об оказании интимных услуг от ее имени и поджидал ее дочь у школы.

Женщина утверждала, что обращалась за помощью в полицию более 40 раз.



