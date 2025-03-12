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Общество

Россиянин сбежал с войны с помощью ChatGPT

16:19 12.03.2025

23-летний москвич Илья Зарипов рассказал «Холоду» о том, как он убежал с войны, используя ChatGPT.

Зарипов пошел на войну против Украины добровольцем летом 2024 года, потому что ему «стало интересно увидеть, как там все устроено». На фронте он стал инструктором по БПЛА в штабе. В боевых действиях он не участвовал, но видел плохое отношение офицеров к военным и уже через месяц окончательно разочаровался в российской армии.

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«Я и до этого не особо радужно относился к России и к ее власти, а на войне это отношение только ухудшилось. Справедливости ради стоит сказать, что я видел много плохого и с украинской стороны: все те проблемы, которые есть в российской армии, есть и в ВСУ. Поэтому я сейчас негативно отношусь к армиям обеих стран и мне хочется, чтобы это все уже прекратилось», — сказал Зарипов.

Спустя полгода после начала службы Зарипов ушел в отпуск и решил не возвращаться на войну. Несколько дней он провел дома, после чего уехал из России. План побега он составил с помощью ChatGPT, который подсказал ему самый подходящий маршрут.

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Из Москвы Зарипов доехал на автобусе в Минск, а из Беларуси улетел в Батуми, где пробыл несколько дней и сделал себе иностранную банковскую карту. Оттуда он улетел во Францию через Стамбул и Марокко.

В парижском аэропорту Зарипов признался, что он дезертир, и запросил политическое убежище. Сначала ему отказали, но он подал апелляцию и в итоге выиграл суд. Сейчас Илья Зарипов живет во Франции и ждет документов о получении убежища. Он говорит, что не сможет вернуться в Россию, пока там не амнистируют всех дезертиров.

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