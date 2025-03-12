Россиянин рассказал об уходе на войну из любопытства

23-летний россиянин Илья Зарипов пошел на войну против Украины из интереса, но потом сбежал из армии. Об этом он рассказал «Холоду».

Зарипов рассказал, что с детства интересовался военной тематикой и разбирался в оружии, поэтому ему «всегда было интересно поучаствовать в боевых действиях». В армии он служил в войсках МЧС, где оружие призывникам не выдавали.

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К полномасштабному военному вторжению России в Украину Зарипов отнесся «нейтрально», потому что оно «не касалось его напрямую». Но через несколько месяцев, как он утверждает, он «перестал понимать, почему российская армия не может справиться с украинской, которая обеспечена хуже». Летом 2024 года Зарипов решил поехать на войну и посмотреть своими глазами на происходящее.

Зарипов рассказал, что в военкомате он и другие добровольцы подписали необходимые документы и прошли формальный медосмотр, а потом военных отправили на полигон Погоново в Воронежской области. Там Зарипов видел, как добровольцы, которые тренировались на жаре, падали без сознания и умирали.

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«Из-за формального медосмотра на полигон попадают разные люди: и пожилые, и с болезнями, при которых сложно выносить такие нагрузки. В бронежилетах и каске с дополнительным весом они просто падали и не приходили в сознание. Даже я однажды потерял сознание на полигоне и на полчаса выпал из жизни», — рассказал Зарипов «Холоду».

На фронте Зарипов служил в штабе инструктором по БПЛА. Уже через месяц он понял, что не готов участвовать в войне и терпеть плохое отношение офицеров. В первом же своем отпуске Зарипов уехал из России и подал документы на политическое убежище во Франции.

Зарипов рассказал, что не сможет вернуться в Россию, пока там не амнистируют всех дезертиров. На войне его отношение к российским властям ухудшилось. Но также Зарипов негативно относится и к украинской армии: он считает, что «те проблемы, которые есть в российской армии, есть и в ВСУ».