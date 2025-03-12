Российские суды запретили десятки наборов стикеров в Telegram

В Кировской области местные суды чуть более чем за год запретили 33 набора стикеров в мессенджере Telegram, усмотрев в них экстремистскую символику. Об этом пишет издание «Верстка», ссылаясь на собственный анализ судебных данных.

Так, с конца декабря 2023 года прокуратура обращалась в суды Кировской области с требованием запретить те или иные наборы стикеров в общей сложности 13 раз. В результате суды удовлетворили каждое из этих заявлений.

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Как пишет издание, в своих требованиях прокуроры сообщали, что стикерпаки, которые содержали «изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций» им удалось обнаружить «в рамках осуществления надзорной деятельности».

«Верстка» отмечает, что 14 запрещенных наборов стикеров, были посвящены Адольфу Гитлеру и различным мемам с его изображением, два стикерпака — Ку-клукс-клану, еще два скинхедам и один националисту Артему Бонову.

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В девяти случаях в наборах стикеров присутствует свастика. Так, из-за нее запрет коснулся и стикерпак YellowBoi, где на одном из стикеров нацисткий символ изображен прямо на лбу персонажа. Другие запрещенные стикерпаки оказались подборками мемом, в том числе с изображениями иноагентов Алексея Панина и Леонида Волкова, а также главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Ирины Яровой.

Еще в одном запрещенном наборе стикеров нашли изображения флага и герба Украины, а также приветствие «Слава Украине! Героям слава!».