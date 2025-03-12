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Общество

Российские ученые нашли способ предсказать булимию и анорексию

13:53 12.03.2025

Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) обнаружили связь между расстройствами пищевого поведения и гормоном жировой ткани адипонектином. По их словам, это поможет разработать новые методы ранней диагностики и лечения булимии и анорексии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Расстройства пищевого поведения (РПП) включают в себя группу патологических состояний, при которых человек чрезмерно ограничивает себя в еде или переедает и испытывает сильный эмоциональный дискомфорт из-за своих пищевых привычек. РПП может привести к тяжелым физическим и психологическим последствиям, предупреждают медики. 

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По словам ученых СГМУ, для своевременного лечения и предотвращения опасных осложнений важно диагностировать форму расстройства пищевого поведения на ранней стадии. Для этого необходимо выявить биологические маркеры, связанные с заболеванием. Одним из таких маркеров, возможно, является адипонектин, который влияет на метаболизм, чувство голода и насыщения.

Для оценки роли адипонектина в развитии расстройств пищевого поведения ученые СГМУ проанализировали клинические данные пациентов с различными формами РПП, а также мировую статистику заболеваемости за последние пять лет. Используя передовые технологии Data Science и алгоритмы искусственного интеллекта, они выявили ранее неизвестные закономерности.

Так, ученые установили, что у пациентов с нервной анорексией или недоеданием уровень гормона адипонектина в крови повышается, в то время как при компульсивном переедании он снижается. Также выяснилось, что умеренно повышенный уровень адипонектина может играть защитную роль, поддерживая энергию при голодании, а сильно повышенный уровень — оказывать помощь при серьезных метаболических нарушениях, характерных для анорексии.

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По словам исследователей, они продолжат исследовать биохимическую роль адипонектина, что может помочь им разработать методы диагностики РПП и создать тест-системы для быстрого определения уровня гормона в крови. Результаты исследования могут также привести к новым методам лечения, направленным на нормализацию уровня адипонектина и восстановление здорового метаболизма, говорится в исследовании.

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