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Общество

В Екатеринбурге массово отравились ученики элитной гимназии 

10:17 12.03.2025

Медики в Екатеринбурге сообщили о массовом отравлении в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). По данным Минздрава Свердловской области, за медицинской помощью обратились 30 учеников и один взрослый.

Согласно предварительным данным, у пациентов диагностировали острый гастроэнтерит. Большая часть пострадавших — ученики гимназии в возрасте 16-18 лет. По состоянию на 10:30 утра по местному времени, в больнице находятся 28 человек.

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«На месте работают пять бригад Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса, а также врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Региональное управление Роспотребнадзора, в свою очередь, заявило о начале расследования. 

По данным издания «Екатеринбург Онлайн», из-за кишечной инфекции элитное учреждение срочно закрыли на дистанционное обучение. Сообщается, что у подростков наблюдается тошнота, рвота, диарея и температура. При этом некоторые из них не ели в столовой учебного заведения, пишет издание.

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Ранее Роспотребнадзор зафиксировал 16 случаев заражения сальмонеллезом в детском саду № 48 в Екатеринбурге. Работу дошкольного учреждения тогда приостановили, а сотрудников, у которых обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.

По данным ведомства, вероятный источник заражения — куриные яйца. Специалисты утверждают, что выявили ряд нарушений хранения пищевой продукции, а также отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и продуктов. По словам мамы одного из воспитанников детского сада, дети из разных групп начали плохо себя чувствовать еще в конце февраля.

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