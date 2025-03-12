Госдума призвала давать аллергикам отпуска

Россияне, страдающие аллергией на цветущие растения, должны иметь возможность уходить в период цветения во внеплановый оплачиваемый отпуск. С такой инициативой, как передает РИА «Новости», выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год», — сказал он, добавив, что во время такого отпуска аллергик мог бы уезжать в другой регион с иным климатом и облегчить таким образом течение своей аллергии.

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«Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет», — убежден депутат.

Кроме того, по словам Леонова, у страдающих аллергией на цветущие растения россиян должна быть возможность переводиться на период цветения на дистанционную работу. В то же время депутат отметил, что предоставлять подобные привилегии следует лишь тем работникам, которые могут подтвердить свой диагноз документально, предоставив работодателю соответствующее медицинское заключение.

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Леонов также посочувствовал аллергикам, живущим в Москве, в связи с аномально теплой погодой и преждевременным началом цветения растений.

«Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием», — подчеркнул он, напомнив, что симптомы аллергии, такие как заложенный нос и слезящиеся глаза могут продолжаться неделями.

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