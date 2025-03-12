EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Госдума призвала давать аллергикам отпуска

11:44 12.03.2025

Россияне, страдающие аллергией на цветущие растения, должны иметь возможность уходить в период цветения во внеплановый оплачиваемый отпуск. С такой инициативой, как передает РИА «Новости», выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год», — сказал он, добавив, что во время такого отпуска аллергик мог бы уезжать в другой регион с иным климатом и облегчить таким образом течение своей аллергии. 

Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
Общество12 минут чтения

«Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет», — убежден депутат.

Кроме того, по словам Леонова, у страдающих аллергией на цветущие растения россиян должна быть возможность переводиться на период цветения на дистанционную работу. В то же время депутат отметил, что предоставлять подобные привилегии следует лишь тем работникам, которые могут подтвердить свой диагноз документально, предоставив работодателю соответствующее медицинское заключение.

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
Криминал11 минут чтения

Леонов также посочувствовал аллергикам, живущим в Москве, в связи с аномально теплой погодой и преждевременным началом цветения растений. 

«Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием», — подчеркнул он, напомнив, что симптомы аллергии, такие как заложенный нос и слезящиеся глаза могут продолжаться неделями.

.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования