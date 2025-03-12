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Общество

Названы главные «сигма-бои» в России

19:49 12.03.2025

Школа английского языка Skyeng провела онлайн-опрос среди более чем тысячи совершеннолетних жителей России и выяснила, что главным «сигма-боем» в стране считают актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом пишет «Афиша Daily».

По данным издания, за кандидатуру Нагиева, которого россияне сочли «харизматичным одиночкой», которой не нужно одобрение общества, проголосовали 23% респондентов. Второе место в рейтинге занял певец, стример и телеведущий Егор Крид — ему отдали свои голоса 20% опрошенных, охарактеризовав его как независимого артиста, который создает тренды.

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Далее в рейтинге идут актер и художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова в Москве Константин Хабенский (11%), актер Данила Козловский (9%) и рэпер Баста (6%).

Среди зарубежных знаменитостей россияне чаще всего признавали «сигма-боем» актера Киану Ривза — за него проголосовали 16% респондентов. За ним идут актер Райан Гослинг, которого россияне стали считать «сигма-боем» после выхода фильма «Барби», актер Вин Дизель, миллиардер, владелец соцсети Х, компаний Space X и Tesla Илон Маск, звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи и актер Леонардо ДиКаприо. 

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При этом, как показал опрос, само понятие «сигма-бой» не имеет четкого определения. 38% респондентов считают его лишь мемом, чуть более четверти опрошенных сочли его «неоднозначной концепцией», заявив, что «сигма-боем» может стать любой человек в определенный период жизни. Еще 11% утверждают, что «сигма-бой» — это сильный и независимый человек, который живет по своим правилам.

Ранее трек «Сигма-бой», записанный российскими школьницами, 11-летней Светланой Чертищевой, выступающей под псевдонимом Betsy, и 12-летней Марией Янковской, завирусился в соцсетях. При этом его потребовали запретить и в России, и в Украине, и в Евросоюзе.

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