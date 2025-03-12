Российский завод выпустил партию BMW из старых запчастей

На бывшем заводе немецкой компании BMW в Калининграде без ведома правообладателя собрали партию кроссоверов из комплектующих, остававшихся с 2022 года, сообщило ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «Авторевизорро». Автор телеграм-канала Кирилл Чернов сослался на письмо завода к дилерам, согласно которому «небольшая партия» BMW X5 и BMW X6 собрана из старых запчастей и продается по 13-14 миллионов рублей за автомобиль.

«Вскоре к вам могут заехать автомобили BMW, о которых само BMW ничего не знает», — процитировал автор «Авторевизорро» «примерный текст» письма дилерам.

Автомобили собрали в 2025 году, на них есть все необходимые бумаги и сертификаты, в стоимость включены НДС и утилизационный сбор, уточнил Чернов. По его словам, сейчас заканчивается оформление ПТС и скоро машины поступят в продажу.

«Это действительно реальность, но, вероятнее всего, это прощальные версии. Партия машин изготовлена из машинокомплектов, которые были отгружены еще в 2022 году», — объяснил блогер.

Собранные в 2025 году кроссоверы имеют комплектацию и внешний вид BMW этих моделей до рестайлинга, произведенного владельцем баварского бренда в 2023 году, уточнил журнал «Авто.ру». Точное число машин в партии калининградского завода неизвестно, запасов запчастей хватило лишь на 120 экземпляров, пишет «Авто.ру».

Я уехал из России в Германию и очень доволен Здесь настоящая свобода обучения и никакой российской обязаловки. Хотя некоторые называют это «шарагой» Общество 11 минут чтения

Калининградский завод «Автотор», на котором до 2022 года велась мелкоузловая сборка автомобилей BMW, отказался комментировать новость о выпуске партии кроссоверов из старых запчастей. В разговоре с РБК представитель компании сказал, что отказ связан с постановкой вопроса, в которой «содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации» информации «в условиях антироссийской санкционной политики».

В конце прошлого года на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье подобным образом, из остатков машинокомплектов, собрали небольшую партию кроссоверов GLS, сообщил «Авто.ру», сославшись на публиковавшиеся объявления.