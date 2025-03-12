Банки предложили наказывать своих сотрудников за выдачу кредитов жертвам мошенников

Российские банки предложили наказывать сотрудников кредитных организаций, которые оформляют кредиты людям, находящимся под влиянием мошенников. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Центральный банк России, пишет РБК.

Так, банки предлагают ввести специальную административную и уголовную ответственность для своих сотрудников за оформление потребительского кредита без добровольного согласия клиента или за вывод полученных заемных средств.

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«На недавнем совещании президента с ЦБ и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность самих банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода (от английского fraud — “мошенничество”). В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — прокомментировал предложение НСФР его глава Андрей Емелин.

Так, НСФР предлагает, в частности, ввести специальную административную ответственность для тех сотрудников кредитных организаций, которые впервые были уличены в оформлении кредита без добровольного согласия заемщика, а также за деяния, связанные с выводом полученных по таким договорам денежных средств.

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За повторное или многократное совершение упомянутых выше действий банки предлагают ввести уже уголовную ответственность. «Если сотрудник нарушил процедуру оформления кредита, например не выполнил внутренний регламент, а тем более действовал в сговоре с мошенниками, то в этом случае именно он и должен понести наказание. Например, были случаи, когда мошенники направляли своих жертв в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был свой человек среди сотрудников», — пояснил Емелин.

При этом он отметил, что в случае когда клиент, несмотря на соблюдение всех антимошеннических процедур и периода охлаждения, все же получил заемные средства и перевел их мошенникам, то ни банк, ни его сотрудники не могут нести за это ответственности.