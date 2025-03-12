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Общество

Банки предложили наказывать своих сотрудников за выдачу кредитов жертвам мошенников

08:14 12.03.2025

Российские банки предложили наказывать сотрудников кредитных организаций, которые оформляют кредиты людям, находящимся под влиянием мошенников. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Центральный банк России, пишет РБК. 

Так, банки предлагают ввести специальную административную и уголовную ответственность для своих сотрудников за оформление потребительского кредита без добровольного согласия клиента или за вывод полученных заемных средств.

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«На недавнем совещании президента с ЦБ и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность самих банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода (от английского fraud — “мошенничество”). В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — прокомментировал предложение НСФР его глава Андрей Емелин.

Так, НСФР предлагает, в частности, ввести специальную административную ответственность для тех сотрудников кредитных организаций, которые впервые были уличены в оформлении кредита без добровольного согласия заемщика, а также за деяния, связанные с выводом полученных по таким договорам денежных средств.

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За повторное или многократное совершение упомянутых выше действий банки предлагают ввести уже уголовную ответственность. «Если сотрудник нарушил процедуру оформления кредита, например не выполнил внутренний регламент, а тем более действовал в сговоре с мошенниками, то в этом случае именно он и должен понести наказание. Например, были случаи, когда мошенники направляли своих жертв в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был свой человек среди сотрудников», — пояснил Емелин. 

При этом он отметил, что в случае когда клиент, несмотря на соблюдение всех антимошеннических процедур и периода охлаждения, все же получил заемные средства и перевел их мошенникам, то ни банк, ни его сотрудники не могут нести за это ответственности.

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