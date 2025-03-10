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Новости

Украинцам стали чаще назначать полувековой запрет на въезд в Россию

21:48 10.03.2025

Гражданам Украины на въезде в Россию стали чаще выдавать многолетний запрет на посещение страны, сроки доходят до 50 лет, сообщил у себя в телеграм-канале иммиграционный юрист Роман Степанов. В телеграм-чате «Отказники Шереметьево» с аудиторией более 22 тысяч человек за последние два месяца несколько раз встречаются сообщения украинцев, которые рассказывают о недавно назначенном запрете посещать Россию сроком на 20-50 лет.

20-летний срок стал минимальным, а полувековые встречаются чаще всего, сообщил иммиграционный юрист. Отказ во въезде и запрет объясняется «обеспечением обороноспособности, безопасности государства или общественного порядка», сослался на пункт 1 статьи 27 закона о порядке выезда и въезда в Россию Степанов.

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Юрист рассказал, что на российской границе приезжающим порой не сообщают сроки действия запрета и посоветовал искать эти данные на сайте беларусской милиции. Данные этого ведомства совпадают с данными российской ФСБ, поэтому вбив свою фамилию на сайте МВД Беларуси, можно узнать не только о самом факте запрета, но и о сроке его действия, сообщил визовый эксперт. «Беларусь в таких случаях оперативно дублирует запрет», — добавил Степанов.

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В телеграм-чате «Отказники Шереметьево» пользователь по имени Виталий в конце февраля писал, что ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В марте он же искал посредника, который помог бы доставить посылку из Франции в Мариуполь. Участник чата по имени Александр сообщил, что ему назначили запрет на въезд в Россию на 50 лет, а в Беларусь — бессрочно. Сергей рассказал о том, как «на фильтрации» ему сказали, что «по апрель будут всем ставить запрет на 50 лет».

Въезд гражданам Украины в Россию сейчас разрешен только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» на границе с Латвией в Псковской области. Ограничение введено распоряжением правительства осенью 2023 года ради «обеспечения безопасности жителей РФ в сложившихся условиях».

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