СМИ: обвиняемые пытаются смягчить приговоры с помощью пожертвований в фонд племянницы Путина

Находящиеся под следствием или в процессе суда жертвуют деньги в фонд «Защитники отечества» в надежде «загладить вину перед государством», сообщает «Агентство» со ссылкой на финансовые документы, которые оказались в распоряжении журналистов. Председатель фонда — двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева.

«Агентство» со ссылкой на источники утверждает, что отправка пожертвований в связанные с государством фонды стала обязательным условием для успешной защиты в суде. Подсудимый может лишь выбрать адресата платежа, источник назвал это «штатно работающим смягчающим обстоятельством», которое работает и в политически мотивированных делах.

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Журналисты сообщают, что один из переводов в пользу «Защитников отечества» от Александра Горюнова содержал следующее описание назначения платежа: «Иное заглаживание приминенного ущерба по уголовному делу». Среди жертвователей «Агентство» обнаружило обвиняемых политзаключенных, бывших чиновников и сотрудников госкорпораций.

Один из таких людей, глава центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин, во время судебного разбирательства получил замену статьи на более «мягкую», и вместо десяти лет заключения был приговорен лишь к штрафу.

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Сотрудничающая с проектом «ОВД-Инфо» адвокат Валерия Ветошкина в разговоре с «Агентством» отметила, что такую практику нельзя считать новой. Она рассказала, что обвиняемые в совершении «наркотических» преступлений часто жертвуют фондам помощи наркозависимым, ей известен как минимум один случай, когда пожертвование «Защитникам отечества» суд посчитал заглаживанием вины.

Ранее «Агентство» также писало, что государство сократило финансирование фонда в более чем два раза. При этом журналисты не нашли свидетельств о выделении «Защитникам отечества» каких-либо грантов на работу в 2025 году.