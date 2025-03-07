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Общество

Российская элита скупает роскошную недвижимость в Италии

17:26 07.03.2025

Топ-менеджеры российских компаний, поддержавших войну в Украине, скупают недвижимость в Италии, выяснил The Insider совместно с проектом «Агенты войны». Журналисты нашли итальянскую недвижимость по меньшей мере у пяти высокопоставленных руководителей и их семей.

Так, например, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который уже два десятилетия возглавляет этот банк и входит в близкий круг Владимира Путина, владеет квартирой площадью 168 квадратных метров в историческом центре Вероны, где разворачивалась знаменитая шекспировская история любви Ромео и Джульетты. Площадь Синьории и дом Джульетты находится всего в нескольких минутах ходьбы от него. 

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Оценить стоимость недвижимости сложно, так как каждая постройка в историческом центре Вероны  — это архитектурная и культурная ценность. Издание считает, что квартира стоит минимум миллион евро. Ранее «Важные истории» писали, что Акимова и его семья владеют имуществом от Ибицы до Кипра и от Вены до Карибских островов. 

Один из ключевых менеджеров ПАО «Газпром нефть» Анатолия Чернера и его семья, по данным журналистов, купила недвижимость на Лигурийском побережье. Так на его супругу Ларису и дочь Юлию оформлено несколько объектов недвижимости в городе Андора — вилла площадью 955 квадратных метров с прилегающими участками общей площадью более гектара, а также с хозяйственными постройками и гаражами. The Insider со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на участке идет строительство дома, которое началось еще в 2020 году. Чернер занимает пост заместителя председателя правления и заместителя генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть».

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В 2023 году Чернера внесли санкционные списки Великобритании, что означает заморозку активов, запрет на въезд, а также накладывает ограничения на доверительное управление и транспортные санкции. При этом издание подчеркивает, что именно под руководством Чернера российские нефтепродукты продолжили поступать в Европу в обход санкций.

Эркин Норов, который является членом правления банка ВТБ с 2009 года, и его семья владеют недвижимостью в Милане и в Риме. Так, в апреле 2021 года его сын Денис купил квартиру площадью 152 квадрата в Милане. Средняя стоимость недвижимости в этом районе — около 6000 евро за квадратный метр. Журналисты предполагают, что квартира стоила около 800–900 тысяч евро. 

В январе 2023 года сын Норова приобрел скромную квартиру в Риме площадью всего 65 квадратов, но расположенную напротив знаменитого парка Вилла Боргезе. Эти апартаменты, по оценкам издания, стоят около 500-600 тысяч евро. 

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Расследователи обнаружили апартаменты площадью 177 квадратных метров в Монтесильвано на берегу Адриатического моря у бывшего заммэра Москвы Андрея Шаронова. Сейчас он входит в совет директоров Совкомфлота — крупнейшей судоходной компании России, которая находится под западными санкциями за перевозку российской нефти.

Заместитель гендиректора Россетей Даниил Краинский в 2013 году приобрел виллу в центре Флоренции площадью 77 квадратных метров. The Insider отмечает, что эта компания на 75 процентов принадлежит государству и активно поддерживает вторжение в Украину. Россети проводят провоенные акции, покупают бронетехнику для российской армии и заявляет о готовности заниматься электроснабжением оккупированных территорий.

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