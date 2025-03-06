В подмосковной больнице нашли тело пропавшей месяц назад пациентки

В одной из больниц подмосковного города Орехово-Зуево в середине февраля обнаружили тело женщины, которая, как утверждают в следственном комитете по Московской области, самостоятельно ушла из больницы спустя несколько дней после операции. Близкий к силовикам телеграмм-канал Baza пишет, что тело женщины с перебинтованной головой пролежало там месяц.

«В январе 2025 года в медицинское учреждение г. Орехово-Зуево бригадой скорой медицинской помощи с травмой головы была доставлена местная жительница, которой была проведена хирургическая операция. Однако, спустя несколько дней потерпевшая, находясь в сознании, самостоятельно покинула помещение палаты и исчезла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении СК.

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Там также утверждается, что сотрудники травматологического отделения больницы в тот же день сообщили в полицию о пропаже пациентки. Найти женщину удалось только 19 февраля. Ее тело нашли на полу технического этажа больницы «без внешних признаков насильственной смерти».

Baza уточняет, что инцидент произошел в 1-й городской больнице Орехово-Зуево. Тело, по данным телеграм-канала, на чердаке нашел другой пациент этой больницы. В публикации говорится, что на женщине почти не было одежды, также там называется имя погибшей. Ей оказалась 56-летняя Галина из Электрогорска.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения, а также полицейских, которые не приняли мер к розыску женщины и оказанию ей медицинской помощи (ст. 293 УК).