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Общество

Памятник погибшим во время пандемии установят в Петербурге

18:01 05.03.2025

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал в своем телеграм-канале проект памятника погибшим во время пандемии COVID-19 врачам и пациентам. Власти планируют установить мемориал в Саду Милосердия около нового корпуса Боткинской больницы в Красногвардейском районе.

Судя по видео с проектом, памятник представляет собой огненный столб, у которого языки пламени в верхней части переходят в фигуры вылетающих птиц. Губернатор так описывает памятник: «скульптурная композиция-аллегория, которая передает драматическую борьбу врачей за жизни людей».

Александр Беглов называет проект эскизным и обещает обсудить его с медиками, скульпторами, архитекторами и общественностью. Мемориал будет установлен в Саду Милосердия, который станет продолжением Бестужевского сада.

Также Беглов напомнил, что ровно пять лет назад в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый случай коронавируса. По его словам, это был студент-итальянец, и его госпитализировали в больницу имени Боткина.

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В разных городах России еще сохраняются некоторые ограничения, введенные во время пандемии коронавируса. В Санкт-Петербурге до сих пор запрещено курить кальяны в общественных местах и посещать митинги, не согласованные с Роспотребнадзором. Власти Москвы также продолжают отменять публичные мероприятия под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По официальным данным, за два года с начала эпидемии в России умерли 760,3 тысячи человек с коронавирусом. При этом «Медиазона» подсчитала, что избыточная смертность за тот же период в России составила 1,2 миллиона человек.

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