Против актера сериала «Вампиры средней полосы» завели дело об уклонении от армии

Против актера Глеба Калюжного возбудили дело об уклонении от службы в российской армии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Актеру 26 лет, он снимался в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки».

РИА «Новости» также сообщает, что уголовное дело возбуждено в связи «с продолжительным уклонением от прохождения срочной службы в армии» (часть 1 статьи 328 УК РФ). Наказание по ней варьируется от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на два года. До этого об уклонении Калюжного от службы в армии не сообщалось.

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Ранее «Медуза» сообщала, что уголовное дело по данной статье возбуждают только в случае систематического игнорирования повесток от военкомата. Со ссылкой на данные проекта «Призыв к совести» и издания «Вёрстка» журналисты отметили, что за 2023 и 2024 годы ни одного человека не приговорили к реальным срокам заключения. Например, за первое полугодие 2023 года лишь один получил условный срок, 431 получил штраф, а троих оправдали. Средняя сумма штрафа — 100 тысяч рублей.

Прокуратура республики Коми также отмечает, что помимо неявок по повестке основанием для возбуждения дела по этой статье может быть систематический отказ принимать повестки, симулирование болезни, предоставление подложных документов и умышленное причинение себе телесных повреждений.

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На практике военкомату придется доказать в суде реальные факты пропуска Калюжным нескольких призывов без оснований. В осенний призыв 2024 года военкоматы Москвы начали штрафовать призывников за неявки по электронным повесткам и угрожать неявившимся в военкомат уголовными делами и запретом на выезд из страны.

За простую неявку в военкомат можно получить лишь штраф, его максимальный размер — 30 тысяч рублей. Это административное правонарушение — оно не приводит к автоматическому возбуждению уголовного дела.