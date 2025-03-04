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Общество

Россиянка подала в суд из-за долгого ожидания автобуса

18:33 04.03.2025

Депутат Заксобрания Нижегородской области Татьяна Гриневич подала в суд на регионального перевозчика из-за слишком долгих интервалов между рейсами автобусов, об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Гриневич пообещала научить подавать такие жалобы и других людей.

Как сообщает издание «7х7», в ноябре 2024 года депутат ждала автобус из города Балахна в Нижний Новгород полтора часа, вместо заявленного получаса. На ее депутатский запрос в региональном министерстве транспорта ответили, что из четырех рейсов в тот день два не выехали, один отправился раньше расписания, а про еще один нет информации. Расписание пообещали скорректировать, а перед самой женщиной извинились.

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Договор с компанией-перевозчиков чиновники расторгать отказались и посоветовали Гриневич обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию морального ущерба. Депутат отправила иск на 30 тысяч рублей, заявив, что они ей не нужны. Ее цель — пройти весь судебный процесс, а затем рассказать жителям области, как получать компенсации за задержки транспорта. «Не можем повлиять, будем создавать прецедент и наказывать рублем», — заявила Гриневич.

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В случае выигрыша в суде сумму компенсации женщина перечислит на благотворительность или купит «что-то для наших бойцов, находящихся на СВО». На один из комментариев под своим постом она ответила, что не сможет «выходить за каждую задержку», но массовые иски от простых граждан помогут повлиять на постоянные опоздания транспорта.

В Заксобрании Татьяна Гриневич представляет фракцию «Справедливой России» и возглавляет совет регионального отделения этой партии.

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