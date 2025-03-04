Путина назвали королем из древнего предсказания

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время визита в Москву вручил Владимиру Путину книгу XIX века, описывающую буддийское предсказание 2000-летней давности о будущем короле России. На трансляцию встречи обратил внимание РБК.

«Этот король должен быть сильный, лидирующий и оружием очень хорошо владеет. И этот король подружится с нашим мьянманским королем. По этим предсказаниям, наши страны стали партнерскими», — сообщил премьер-министр Мьянмы Владимиру Путину, ссылаясь на книгу 1838 года издания.

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Глава правительства Мьянмы решил назвать Путина королем, потому что он «лидирует в России не пять и не десять лет, а уже достаточный срок». «Можно сказать, это не просто лидер страны, а является королем этой страны. Почему я об этом говорю, потому что в жизни иногда бывает, что из предыдущей жизни можно встретиться», — заявил Мин Аун Хлайн через своего переводчика.

Также во время встречи Владимир Путин поблагодарил Мьянму за подаренных в прошлом году шестерых слонят, назвав это «теплым подарком». По его словам, животных передали в Московский зоопарк.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный во время презентации шести слонят, подаренных Республикой Союз Мьянма Большому Московскому государственному цирку на проспекте Вернадского. Фото: Артем Стифлер, пресс-служба Большого Московского цирка / Агентство «Москва»

В январе Большой Московский цирк на проспекте Вернадского сообщил, что Мьянма подарила шестерых слонят: самку и пятерых самцов. Директор цирка и дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что животных доставили специальным рейсом Ил-76 в сопровождении троих дрессировщиков и ветеринара.

На презентации слонят в цирке присутствовала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сообщила, что этот подарок «осуществил мечту Большого Московского цирка». При этом на сегодняшней встрече Владимир Путин упоминал зоопарк, а не цирк.