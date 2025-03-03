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Политика

Победитель выборов в Германии считает перепалку в Белом Доме спланированной

19:42 03.03.2025

Председатель победившей на парламентских выборах в Германии партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что состоявшая 28 февраля в Белом Доме перепалка между президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским похожа на «спланированную эскалацию». Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на слова самого Мерца на пресс-конференции.

Вероятный будущий канцлер страны заявил, что посмотрел видео перепалки несколько раз. Он считает, что поведение Трампа и Вэнса не было похоже на спонтанную реакцию на слова Зеленского. Мерц предположил, что этот дипломатический скандал больше напоминает заранее запланированную акцию.

«Дипломатическая катастрофа»
«Дипломатическая катастрофа»
Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
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При этом немецкий политик отметил, что тон разговора между лидерами двух стран его удивил. Он не считает, что такие перепалки помогут развивать отношения между странами, но само поведение американских политиков вполне соответствует новому стилю ведения международных отношений администрации Трампа.

Также во время пресс-конференции Мерц заявил, что в ближайшие десятилетия странам Европы придется приложить усилия, чтобы начать самим обеспечивать собственную безопасность. При этом он отметил, что будет делать все возможное, чтобы удержать войска США в Европе.

Главные союзники Украины
Главные союзники Украины
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Ранее Фридрих Мерц выразил поддержку Владимиру Зеленскому после перепалки 28 февраля и пообещал продолжить поддержку страны «и в хорошие, и в трудные времена». Он заявил, что считает недопустимым «путать» агрессора и жертву российско-украинской войны.

Германия также участвовала в саммите европейских лидеров по Украине, который состоялся 2 марта в Лондоне. Страну на переговорах представлял действующий канцлер Олаф Шольц.

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