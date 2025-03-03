Козы могли подсмотреть друг у друга решение головоломки

Козы, возможно, умеют обучаться на опыте друг друга, об этом сообщает научное-популярное издание «N+1» со ссылкой на результаты исследования ученых из Франции. Во время эксперимента наблюдавшие за порядком решения головоломки животные справлялись с ее решением быстрее своих «учителей».

Ученые провели эксперимент с коробкой-головоломкой, внутри которой лежало лакомство. Открыть ее можно было двумя разными способами — либо потянув за ленточку, либо толкнув рычаг. Козы наблюдали за своими сородичами, которых уже ранее научили одному из способов решения загадки. Большинство из них в последствии справилось с решением, причем именно тем способом, который они наблюдали лично.

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Исследователи отмечают, что козы-наблюдатели тратили на открытие коробки значительно меньше времени, чем их «учителя», успешно с этой задачей справились 10 из 12 наблюдателей. 8 из 10 коз повторяли не только способ решения, но и полностью копировали действия предшественника. Проблемы с техникой наблюдались у животных, которые находились в конце цепочки наблюдений.

При этом исследователи отмечают, что результаты эксперимента нельзя трактовать однозначно. Возможно, что козы обучались способу открытия коробки, наблюдая не за действиями других животных, а за самим механизмом работы головоломки.

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Они утверждают, что уже присутствие модели ее решения однозначно помогало найти один из способов открыть коробку, а возможность видеть сородичей, получивших еду, могло стимулировать коз пробовать искать решение загадки. Однако пока не ясен механизм обучения, который использовали козы. Авторы работы также отмечают, что козы не просто имитировали действия других животных — часть из успешных открытий происходила уже после того, как предыдущая коза покидала зону эксперимента.

Ученые планируют продолжить свои исследования механизма обучения и памяти у коз, чтобы проверить гипотезы и полученные в ходе работы выводы.