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Политика

В российском городе запретили митинг из-за лайков и репостов

17:46 02.03.2025

Мэрия Мурманска отозвала согласование на проведение в городе митинга партии КПРФ из-за слишком большого количества лайков под постом-анонсом, сообщает издание «7х7» со ссылкой на заявление юриста Виталия Ширшова, которой представлял партию в суде против городских властей.

В суде представитель администрации города заявила, что количество участников митинга точно превысило бы заявленные партией 200 человек — власти сделали этот вывод на основании лайков и репостов.

Также мэрия Мурманская заявила, что КПРФ собирается проводить не митинг, а «акцию протеста» — основанием для этого стали посты экс-главы штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетты Грудиной, которая призывала своих подписчиков принять участие в акции «против социальной политики» губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Администрация признала, что Грудина не имеет отношения к КПРФ, но суд все равно посчитал запрет на проведение митинга законным.

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КПРФ собиралась провести митинг против социальной политики властей области 2 марта — в его повестке была поддержка «народного референдума», выступления против роста тарифов на услуги ЖКХ и перевозки общественным транспортом, закрытия бюджетных учреждений и «драпировки мавзолея Владимира Ленина на 9 мая».

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Мэрия Мурманская согласовала митинг только после третьего уведомления 19 февраля, но уже 27 февраля отозвала его. В суде, по заявлению Ширшова, администрация трижды меняла свою позицию по поводу причины отзыва разрешения, соглашаясь при этом с тем, что сами организаторы не совершали не предусмотренных законодательством изменений повестки или масштаба митинга.

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