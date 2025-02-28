Названы регионы с самой высокой и самой низкой зарплатой

В одиннадцати регионах России средняя зарплата превысила по итогам прошлого года сто тысяч рублей, а самой высокой оплата труда была на Чукотке — 185 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Вторым по величине заработной платы регионом стал по итогам года Ненецкий автономный округ — сотрудники местных организаций получали в среднем 164 тысяч рублей в месяц. Москва заняла третье местом с 162 тысячами рублей.

Выше ста тысяч рублей средняя зарплата была зафиксирована системой в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии, а также Мурманской области и Санкт-Петербурге.

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Немного ниже ста тысяч рублей в месяц оказались средние зарплаты в Московской области и Красноярском крае — 98,8 тысяч рублей и 93,6 тысяч рублей соответственно, пишут РИА «Новости».

Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе, жители 64 регионов России зарабатывали в 2024 году в среднем больше 50 тысяч рублей ежемесячно. Самая низкая зарплата была зафиксирована в Ингушетии — около 40 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА «Новости».

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Средняя зарплата по итогам года увеличилась во всех регионах России, утончило агентство. По данным Единой системы, она составила почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше, чем в 2023 году.

Средняя месячная зарплата рассчитывается системой до вычета налогов и включает премии. Система учитывает доходы всех сотрудников всех компаний региона, включая работников, которые «получают сверхвысокие зарплаты», уточнило РИА «Новости».