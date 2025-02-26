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Общество

Названы самые забываемые в самолетах вещи

21:58 26.02.2025

Пассажиры самой крупной российской авиакомпании «Аэрофлот» периодически забывают в самолетах зубные протезы, индивидуальные сиденья для унитазов, детские горшки, слуховые аппараты и непарную обувь, сообщило ТАСС со ссылкой на перевозчика. По словам представителей компании, количество оставленных в салонах пассажирских лайнеров вещей за прошлый год выросло до 18,3 тысяч.

За 2024 год примерно шесть тысяч предметов удалось вернуть пассажирам, обратившимся за пропажей, уточнило ТАСС. В позапрошлом году в бюро находок «Аэрофлота» поступило около 13,8 тысяч забытых в самолетах предметов — из них пять тысяч забрали назад их владельцы.

Чаще всего пассажиры оставляют в самолетах элементы верхней одежды — шарфы, шапки, кепки, — а также электронные устройства, очки и книги, перечислили представители авиакомпании.

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Пассажир может вернуть забытую вещь, если предъявит сотруднику «Аэрофлота» посадочный талон, паспорт и сможет описать потерянный предмет, уточнило ТАСС. Авиакомпания обязана хранить потерянную вещь полгода, после чего, если за вещью никто не обратился, она подлежит уничтожению.

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Крупнейший российский авиаперевозчик собирает и хранит забытые пассажирами предметы в специальных камерах невостребованного багажа и ручной клади в Шереметьево, базовом аэропорту «Аэрофлота». Камеры расположены в терминалах B и С — для внутренних и международных рейсов соответственно. Хранение вещей безвозмездно для пассажиров, пишет ТАСС.

Прошлым летом представители стартапа Truely, предлагающего электронные сим-карты для путешественников, перечислил самые странные предметы, которые пассажиры забывали в самолетах за последнее время. В топ-5 вошли: поджаривающий хлеб с помощью смартфона портативный тостер, настенный проектор, камера с космического шаттла НАСА, набор для караоке и «интимные аксессуары, например, игрушки для усиления удовольствия».

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