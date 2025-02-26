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Общество

Пропагандистские СМИ преувеличили последствия отключения стран Балтии от российских электросетей

00:55 26.02.2025

Российские пропагандистские СМИ, в частности  Lenta.ru, Gazeta.ru, РИА «Новости» и другие, утверждают, что после отключения стран Балтии от электрического кольца России и Беларуси (БРЭЛЛ) цены на электроэнергию там выросли в 60 раз. При этом издание «Волна / Литва» отмечает, что эта информация преувеличена, а рост цен связан с другими факторами.

Российские СМИ ссылаются на публикацию портала ERR, в которой сказано, что 25 февраля среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составила 13,1 цента за киловатт-час. Это в 26 раз выше, чем в Финляндии.

«На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составляла почти 14 центов за киловатт-час — это почти в четыре раза выше тарифа в финской ценовой зоне», — пишет портал.

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В то же время «Волна / Литва» пишет, что по сравнению с декабрем прошлого года, когда страны Балтии официально еще не отключились от БРЭЛЛ, в январе этого года цены на электроэнергию на бирже Nord Pool в Латвии выросли на два процента, а в Литве не изменились. При этом стоимость электричества в Финляндии в тот же период была не в 60, а в 35–40 раз ниже.

«Такой разрыв — не постоянная величина, а результат стечения нескольких факторов», — отмечает издание. «Волна / Литва» ссылается на портал LRT.lt, который в качестве причины высоких цен на электроэнергию называет в частности погодные условия.

Так, по словам Мантаса Каваляускаса, руководителя отдела развития продукции компании «Elektrum Lietuvа», рост цен вызван сокращением производства энергии из возобновляемых источников, подорожанием природного газа и истощением газовых хранилищ, холодной погодой и повышенным спросом на отопление, а также ограничениями в сетях передачи электроэнергии между странами. Кроме того, эксперт упомянул повреждение подводного электрического кабеля «Estlink 2», который соединяет Финляндию и Эстонию.

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«Волна / Литва» со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики Литвы (VERT) пишет, что страна с 2021 года не закупает электричество в России и Беларуси на коммерческой основе, а синхронизация электросетей стран Балтии с европейскими сетями была давно запущена. «Другими словами, связь с БРЭЛЛ была давно чисто формальной и не являлась определяющим фактором для ценообразования», — добавило издание.

При этом эксперты отметили, что весной цены на электричество снизятся, поскольку объемы его производства с помощью солнечных, ветряных и гидроэлектростанций увеличится.

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