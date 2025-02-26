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Общество

МВД сообщило о пытавшихся спасти своего знакомого от задержания 27 мужчинах

12:48 26.02.2025

В Московской области задержали 27 мужчин, пытавшихся помешать полицейским задержать их знакомого. Об этом сообщили в телеграм-канале Главного управления МВД по региону.

Сообщается, что инцидент произошел 3 февраля в подмосковном поселке Ермолино. В тот день в дежурную часть полиции поступила жалоба на посетителя местного магазина, который пребывал «в неадекватном состоянии».

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После приезда полицейских, мужчина, как отмечается, отказался подчиняться их требованиям и тогда его попытались насильно посадить в служебный автомобиль. По данным МВД, в тот же момент к месту задержания пришла группа мужчин, которые оказались знакомыми подозреваемого.

«При посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах с места происшествия, которые опубликовал РБК, видно массовую драку между полицейскими и группой мужчин. Своего знакомого пытались отбить 27 человек, отметили в МВД. Всех мужчин задержали и доставили в отделение полиции.

На 27-летнего «зачинщика» драки составили административный протокол по статье о неподчинении сотруднику полиции. 26-летнего мужчину, которого он пытался спасти от задержания, арестовали на 13 суток по той же статье.

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19 февраля в Новой Москве задержали одного из подозреваемых в нападении на сотрудников ДПС. Второму удалось скрыться, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, вечером того дня, инспекторы ДПС остановили на дороге машину и потребовали водителя и пассажира предъявить документы. После этого из автомобиля вышли двое мужчин, которые «повели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции», рассказала Волк.

Позже Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело из-за применения силы в отношения сотрудников правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК). Второго подозреваемого позже удалось найти и задержать.

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