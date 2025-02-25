Более двух третей опрошенных россиян (72%) заявили, что устали от множества рабочих чатов и мечтают выйти из них. Об этом говорят результаты опроса проведенного «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование», которые опубликовал пропагандистский телеканал RT.

Согласно результатам опроса, 61% респондентов признали, что обсуждение рабочих вопросов в мессенджерах экономит время. Тем не менее 37% опрошенных пожаловались, что участие в рабочих чатах повышает уровень их нервозности.

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Среди причин, по которым участие в рабочих чатах делает их жизнь несчастной, 38% респондентов назвали постоянную доступность. При этом 44% опрошенных пожаловались, что переписки в рабочих чатах не ограничены рабочим временем, а 22% заявили, что получать сообщения по работе ранним утром или поздним вечером стало для них нормой.

При этом 17% опрошенных россиян сказали, что постоянное ожидание новых сообщений в рабочих чатах не позволяет им сконцентрироваться на отдыхе даже в отпуске.

В то же время чуть более половины респондентов (51%) убеждены, что в случае острой необходимости коллеги им позвонят, а 13% утверждают, что отключают оповещения в рабочих группах после окончания рабочего дня. Тем не менее 8% опрошенных признались, что отсутствие быстрой реакции на сообщения в рабочих чатах может грозить им неприятностями, вплоть до взысканий.