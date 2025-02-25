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Общество

Депутат порадовался за ездящих за закладками на такси россиян

14:00 25.02.2025

С неожиданной точкой зрения выступил депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников на очередном заседании. Своей репликой он прокомментировал выступление своего коллеги Тимофея Жукова, который выразил обеспокоенность ростом количества случаев, когда граждане заказывают такси для поездок за закладками с наркотиками, а затем употребляют их прямо в автомобиле. Фрагмент выступления Колесникова опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

«А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят! Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то?» — риторически поинтересовался депутат.

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Накануне руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси», председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов предупредил о грядущем подорожании поездок на такси в Москве и области. По его словам, цены в часы пик могут вырасти в три и более раза из-за нехватки водителей.

Эта нехватка, по его словам, неминуемо образуется из-за нового правила, обязывающего таксистов проходить обязательную аттестацию. Эта норма вступит в силу 1 марта. Те, у кого соответствующего аттестата не окажется, не смогут получить заказы.

«Если их (водителей такси) отключат, нехватка водителей гарантирована. Добавьте к десяткам тысяч неаттестованных тех, кто не каждый день выходит на линию», — пояснил Амосов. Он также напомнил про традиционный рост спроса на поездки в преддверии 8 Марта.

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