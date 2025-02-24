В России женщины чаще мужчин скрывают свои доходы и накопления

В России женщины чаще мужчин скрывают от членов семьи свои накопления и доходы. Таковы данные опроса проведенного сервисом «Работа.ру», которые публикует «Газета.Ru».

Так, согласно исследованию, 55% респондентов открыто говорят о своем доходе со всеми членами семьи. Еще 21% участников опроса раскрывают эту информацию лишь некоторыми родственниками, а 13% вовсе скрывают свой доход. При этом среди них 16% женщин и только 10% мужчин.

Также опрос показал, что 27% респондентов, которые откладывают часть своего заработка на личные нужды, выделяют на это 10% дохода. Еще 17% откладывают 10-30%, около 9% опрошенных выделяют на эти нужды от 30 до 50% ежемесячного дохода, а 7% — больше половины заработка.

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При этом о личных накоплениях всей семье рассказывают 47% опрошенных, а еще 18% — только некоторым членам семьи. В то же время около 38% респондентов держат информацию об их сбережениях в секрете. Среди женщин таких таких оказалось 41%, а среди мужчин — 17%.

Ранее другой опрос сервиса показал, что почти половина россиян считает успешную карьеру их партнера важным фактором. В частности, каждый восьмой респондент заявил, что это для них это «очень важно». В то же время 22% участников исследования отметили, что карьера супруга или партнера не играет роли в личных отношениях, а еще 11% россиян заявили, что успех на работе ничего не значит для развития личных отношений.