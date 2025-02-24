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Общество

Украинская разведка сообщила об ослеплении российских военных VR-очками

14:46 24.02.2025

Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) сообщил изданию Politico, что восемь российских военных были ослеплены с помощью очков виртуальной реальности, предназначенных для управления дронами от первого лица (FPV). В начале февраля российские власти рассказывали, что обнаружили взрывчатку в партии очков, однако о жертвах этой атаки ранее сообщений не было.

Украинская разведка сумела передать российской армии партию из 80 очков «с функцией дистанционного подрыва» через волонтеров под видом гуманитарной помощи, объяснил Politico представитель ГУР. По его словам, устройства были переданы в январе, а в феврале при их использовании были ослеплены восемь российских военных.

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За три дня до публикации Politico анонимный телеграм-канал «Досье Шпиона» также написал про восьмерых операторов FPV-дронов, лишенных зрения. Авторы поста утверждают, что волонтер передал 80 комплектов очков Skyzone Cobra со взрывчаткой C-4 в различные подразделения ВС РФ. По данным «Досье Шпиона» восемь военных пострадали с 4 по 7 февраля, взрывы происходили в Белгородской, Курской, Луганской и Донецкой областях.

В начале февраля Игорь Потапов, официальный представитель АО «НПП», занимающегося разработкой и поставкой средств радиоэлектронной борьбы, сообщил, что российские военные обнаружили взрывчатку в FPV-очках Skyzone Cobra X v4, которые им передал волонтер по имени Роман. В отличие от ГУР, Потапов утверждает, что очки должны были взорваться при включении, а не с помощью дистанционного сигнала.

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Вслед за Игорем Потаповым председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов также сообщил о заминированных очках Skyzone Cobra, ссылаясь на «сообщения от военнослужащих». По словам чиновника из оккупационной администрации Запорожской области, российские силовики «уже расследуют» эту атаку.

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