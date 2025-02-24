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Общество

Мать заставила 10-летнего сына мыть подъезд и извиняться перед соседями за брошенный на этаже мусор

09:00 24.02.2025

В Приморье жители одного из домов пожаловались в чате подъезда на брошенные на лестничной клетке пакеты с мусором. Кто-то из соседей сфотографировал пакеты, в одном из которых было видно множество испортившихся гранатов. «Любитель, блядь, гранатов, только, сука, попадись мне», — прокомментировал ее автор.

Увидев фото, одна из жительниц подъезда сразу установила виновника произошедшего — им оказался ее 10-летний сын. Женщина заставила мальчика записать видео с извинениями и подробно расписала, какое наказание он понесет за этот поступок. Ее пост в домовом чате опубликовал местный телеграм-канал Dpscontrol_news.

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«Даже в самых страшных снах я не могла представить, что он на такое способен! Но оставлю свои переживания при себе», — написала женщина, добавив, что с сыном «проведена очень глубокая разъяснительная беседа и принят ряд существенных наказаний (ограничений) внутри семьи».

Однако этим женщина не ограничилась и расписала по пунктам, как именно ее сын будет искупать вину за совершенный проступок. Во-первых, она пообещала, что мальчик вынесет мусор каждому жителю подъезда, который отметится в комментариях, и принесет ему личные извинения. Во-вторых, мальчик помоет все лестничные клетки с этажа, на котором он оставил мусор и до выхода из подъезда, «чтобы научился ценить труд персонала по уборке». И в-третьих, мать заверила, что ее сын готов лично встретиться с тем, кто в итоге вынес брошенный им мусор, «чтобы выслушать все, что он о нем думает». При этом женщина попросила «обойтись без рукоприкладства».

В свою очередь, опубликовавший посты женщины в домовом чате телеграм-канал призвал регионального уполномоченного по защите прав ребенка Ольгу Романову дать правовую оценку действиям матери.

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