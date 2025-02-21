Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина зависит от результатов переговоров по завершению войны в Украине. Он отметил, что на данный момент точная дата встречи неизвестна.

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто», — сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, которое она опубликовала на своей странице в X.

Кроме того, Рубио обвинил Зеленского во лжи относительно сделки по редкоземельным металлам. Госсекретарь США утверждает, украинский президент сказал, что Киев намерен заключить сделку, и «видит в ней смысл», но ее нужно «провести через законодательный процесс».

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«Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — говорит Рубио.

В октябре прошлого года предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов озвучил сам Зеленский, пишет «Коммерсантъ». На прошлой неделе президент Украины отклонил сделку, которую предложили США. В документе предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки.

После этого, по данным источников Axios Вашингтон направил Киеву «улучшенную» версию соглашения. Собеседники портала утверждают, что советники Зеленского рекомендовали ему согласиться на предложение.