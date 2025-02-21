EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

09:45 21.02.2025

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина зависит от результатов переговоров по завершению войны в Украине. Он отметил, что на данный момент точная дата встречи неизвестна. 

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто», — сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, которое она опубликовала на своей странице в X.

Кроме того, Рубио обвинил Зеленского во лжи относительно сделки по редкоземельным металлам. Госсекретарь США утверждает, украинский президент сказал, что Киев намерен заключить сделку, и «видит в ней смысл», но ее нужно «провести через законодательный процесс».

Я уехала из России и стала таксисткой
Я уехала из России и стала таксисткой
Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею
Общество9 минут чтения

«Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — говорит Рубио. 

В октябре прошлого года предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов озвучил сам Зеленский, пишет «Коммерсантъ». На прошлой неделе президент Украины отклонил сделку, которую предложили США. В документе предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. 

После этого, по данным источников Axios Вашингтон направил Киеву «улучшенную» версию соглашения. Собеседники портала утверждают, что советники Зеленского рекомендовали ему согласиться на предложение.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования