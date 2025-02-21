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Общество

Россиянка рассказала об опыте работы таксисткой за рубежом

13:41 21.02.2025

Анастасия из Екатеринбурга раньше работала в айти, но после начала войны вместе с мужем уехала из России в Грузию. Там у нее началась депрессия, а затем она заболела и потратила все сбережения. Тогда Анастасия зарегистрировалась в приложении по вызову такси Bolt. Она рассказала «Холоду», что с трудом сводит концы с концами, но ни о чем не жалеет. 

В феврале 2024 года, у Анастасии нашли подозрительный узел в щитовидке и сначала она проходила обследования по страховке, а затем она закончилась как и деньги. К этому моменту Анастасия уже рассталась со своим мужем.

«Многие в тот момент советовали мне вернуться в Россию и продолжать лечение там. Но я, к сожалению, не могла этого сделать: у меня есть риск преследования», — рассказала она. По ее словам, в начале войны она переписывалась с знакомым, который на тот момент воевал на стороне России. 

Я уехала из России и стала таксисткой
Я уехала из России и стала таксисткой
Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею
Общество9 минут чтения

«Слово за слово — и я написала ему: “Слава Украине”, сказала, что он вернется с фронта в пластиковом пакете, и тому подобное. Он сказал мне, что написал на меня донос», — поделилась Анастасия. 

В приложении Bolt Анастасия зарегистрировалась около полугода назад. Тогда она подвозила знакомую от Тбилиси до Батуми и пока ждала решила попробовать. «Так я и начала работать в такси. Тогда был туристический сезон, в Батуми отдыхало много турков. Было очень странно, что не я оставляю туркам чаевые, а наоборот — они мне», — иронизирует девушка. 

Анастасия опасалась, что пассажиры будут относиться к ней предвзято из-за того, что она русская, но эти опасения оказались напрасными. Теперь Анастасию беспокоит только ее финансовое состояние. Девушке приходится работать 14-16 часов в день с одним выходным в неделю.

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